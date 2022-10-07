Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Жидкость для полоскания рта оказалась эффективной в подавлении коронавируса

Scientific Reports: жидкость для полоскания рта использовали для подавления SARS-CoV-2

Фото: Unsplash

Команда специалистов из Университета Хоккайдо обнаружила, что жидкость для полоскания рта, содержащая хлорид цетилпиридиния, способна подавлять проникновение в клетки SARS-CoV-2. Результаты работы описаны в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

В ходе работы ученые провели ряд экспериментов с хлоридом цетилпиридиния (CPC). Их интересовало воздействие соединения на клеточные культуры с ферментом TMPRSS2, который использует коронавирус для внедрения в клетки организма. Оказалось, что вещество снижает вирулентность вируса в течение десяти минут после применения препарата 30–50 микрограмм на миллилитр.

Материалы по теме:
Обнаружен новый опасный штамм коронавируса «йота». Он распространился по всему миру и обладает самой высокой смертностью
Обнаружен новый опасный штамм коронавируса «йота».Он распространился по всему миру и обладает самой высокой смертностью
11 августа 2021
Мутация неизбежна. Вариантов коронавируса все больше. К чему приведет его дальнейшая эволюция?
Мутация неизбежна.Вариантов коронавируса все больше. К чему приведет его дальнейшая эволюция?
24 августа 2021

Кроме того, выяснилось, что обычные жидкости для ополаскивания ротовой полости более эффективно нейтрализируют SARS-CoV-2, чем чистый CPC. Активность соединения была на высоком уровне даже при контакте со слюной. Такой эффект наблюдался при всех известных штаммах коронавируса.

В дальнейшем исследователи хотят провести дополнительные опыты, чтобы понять механизм работы хлорида цетилпиридиния, а также изучить его воздействие на живых организмах, а не на клетках.

В августе 2022 года ученые из Китая представили новое средство для борьбы с коронавирусом: ультратонкий двумерный нанолист CuInP2S6 (CIPS), который обладает крайне высокой избирательностью к связыванию шиповидного белка SARS-CoV-2.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Швеция завершила осмотр мест утечек на «Северных потоках»
Жидкость для полоскания рта оказалась эффективной в подавлении коронавируса
Блогерша предложила необычный способ носить рубашки женщинам с большой грудью
Байден предупредил об угрозе «ядерного Армагеддона»
Россиян призвали удалить популярный мессенджер для защиты от слежки
Россиянам перечислили потенциально опасные онлайн-услуги
Перспективы Украины вызвали сомнения в Германии
Кадыров поздравил Путина с днем рождения
В Италии произошло массовое отравление ядовитой мандрагорой
Россиянка умерла после операции в частной клинике
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.