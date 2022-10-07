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Стало известно о ребрендинге российского бизнеса OBI

«Ъ»: сеть магазинов OBI может сменить название на HOBI или OBBI

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Российское подразделение германской сети гипермаркетов OBI готовится к ребрендингу и может сменить название. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как стало известно изданию, в конце сентября российское юридическое лицо сети подало в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака HOBI. Позднее была также подана заявка на OBBI. Также компания зарегистрировала новый домен h-obi.ru.

В разговоре с «Ъ» в OBI отметили, что компания рассматривает «разные сценарии дальнейшего развития бизнеса». При этом, по оценкам экспертов, полный ребрендинг произойдет не ранее 2023 года, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что немецкая компания OBI GmH 27 подписала соглашение с российскими инвесторами о продаже им отечественной сети магазинов товаров для дома OBI. Позднее новый владелец бизнеса Йозеф Лиокумович заявил, что сеть гипермаркетов товаров для дома OBI в России была продана за 600 рублей.

О намерении продать российский бизнес OBI стало известно в конце апреля. Об этом заявили в ФАС, пообещав рассмотреть ходатайство в установленном порядке. OBI приостановила работу всех торговых точек на территории России в марте 2022 года.

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Марина Совина
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