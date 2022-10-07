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Спорт

В «Манчестер Юнайтед» оценили вероятность ухода Роналду

В МЮ выразили уверенность, что Роналду не покинет клуб из-за отсутствия интереса к нему

Фото: Petros Karadjias / AP

В английском клубе «Манчестер Юнайтед» оценили вероятность ухода португальского нападающего Криштиану Роналду. Об этом сообщает ESPN.

В МЮ выразили уверенность в том, что Роналду не покинет клуб в зимнее трансферное окно. Отмечается, что такое мнение обусловлено отсутствием интереса к футболисту. При этом в команде готовы к тому, что форвард захочет уйти из-за отсутствия игровой практики.

1 сентября с закрытием летнего трансферного окна стало известно, что португалец останется в МЮ. Ранее сообщалось о переговорах агента футболиста Жорже Мендеша с итальянскими «Наполи» и «Миланом», немецкой «Боруссией» и английским «Челси».

Летом неоднократно появлялись сообщения об уходе Роналду из «Юнайтед». Футболист высказывал недовольство трансферной политикой и результатами клуба, в том числе непопаданием в Лигу чемпионов.

Дарья Коршунова
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