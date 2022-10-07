Названа предполагаемая модель атаковавшего российскую часть беспилотника

«Военный осведомитель»: аэродром в Калужской области мог атаковать китайский БПЛА Skyeye

Воинскую часть в Калужской области мог атаковать беспилотник китайского производства Skyeye. Предполагаемую модель называет Telegram-канал «Военный осведомитель».

По словам очевидцев, атаковавший аэродром Шайковка БПЛА был большого размера. Канал утверждает, что подобные дроны от Skyeye уже использовались Вооруженными силами Украины (ВСУ) при атаках в Ростовской области и в Крыму.

Кроме того, канал пояснил, что в Шайковке базируется 52-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк, в их распоряжении есть бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3, которые и могли быть целью атаки.

О том, что в Калужской области на территорию воинской части залетел неизвестный беспилотник, стало известно днем 7 октября. После этого он взорвался над взлетно-посадочной полосой.