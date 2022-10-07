Захарова заявила о согласованности заявлений Киева по ядерной тематике с Западом

Захарова заявила, что заявления Украины по ядерной тематике согласованы с Западом

Заявления Украины по ядерной тематике согласованы с Западом. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

Дипломат в эфире Первого канала согласилась, что разница во мнениях украинских политиков по ядерной тематике согласована с западными странами. «Абсолютно, конечно. В этом и суть, игра на различных информационных инструментах, которые выдают абсолютно различные сигналы в информационно-политическом пространстве», — указала она.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале ответила на призыв президента Украины Владимира Зеленского к НАТО нанести превентивные удары по России. Дипломат подчеркнула, что Запад разжигает ядерную войну руками украинского лидера.

«Каждый человек на планете должен осознать, что накачанный оружием марионеточный и неуравновешенный персонаж Зеленский превратился в монстра, руками которого могут уничтожить планету», — заявила Захарова.