Пушилин вручил Кадырову звезду Героя ДНР

Денис Пушилин вручил главе Чечни Рамзану Кадырову звезду Героя ДНР

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин вручил главе Чечни Рамзану Кадырову звезду Героя ДНР. Об этом сообщает ТАСС.

Церемония прошла в Грозном, столице Чеченской республики.

О награждении Кадырова сообщалось еще 3 октября. Пушилин в своем Telegram-канале заявил, что наградил главу Чечни за «искреннее участие и деятельную поддержку Донбасса».

Таким образом, Кадыров стал обладателем трех звезд Героя: России, Луганской народной республики и ДНР.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин присвоил главе Чечни Рамзану Кадырову звание генерал-полковника, еще полгода назад руководитель региона получил звание генерал-лейтенанта.