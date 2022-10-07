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Пушилин вручил Кадырову звезду Героя ДНР

Денис Пушилин вручил главе Чечни Рамзану Кадырову звезду Героя ДНР

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин вручил главе Чечни Рамзану Кадырову звезду Героя ДНР. Об этом сообщает ТАСС.

Церемония прошла в Грозном, столице Чеченской республики.

О награждении Кадырова сообщалось еще 3 октября. Пушилин в своем Telegram-канале заявил, что наградил главу Чечни за «искреннее участие и деятельную поддержку Донбасса».

Таким образом, Кадыров стал обладателем трех звезд Героя: России, Луганской народной республики и ДНР.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин присвоил главе Чечни Рамзану Кадырову звание генерал-полковника, еще полгода назад руководитель региона получил звание генерал-лейтенанта.

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Валерий Розенберг
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