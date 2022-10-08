«Факел» прерывал семиматчевую победную серию «Зенита» в РПЛ

«Факел» на своем поле сыграл вничью с «Зенитом» в матче РПЛ

Воронежский «Факел» сыграл вничью с петербургским «Зенитом» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Воронеже и завершилась со счетом 1:1. Таким образом, прервалась семиматчевая победная серия сине-бело-голубых. В составе хозяев голом отличился нападающий Георгий Гонгадзе. Единственный мяч гостей в этой игре забил бразильский форвард Малком.