Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Мишустин создал комиссию по расследованию ЧП на Крымском мосту

Мишустин создал комиссию по расследованию взрыва на Крымском мосту во главе с Хуснуллиным

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Глава российского правительства Михаил Мишустин создал правительственную комиссию по расследованию взрыва на Крымском мосту, его возглавит вице-премьер Марат Хуснуллин. Об этом говорится в Telegram-канале правительства.

«На место ЧП выехали министр транспорта Виталий Савельев и глава МЧС Александр Куренков», — подчеркивают в правительстве.

Отмечается, что в состав комиссии также вошли представители Минтранса, МЧС, Минстроя, Росморречфлота, Росавтодора, Росжилдора, Росгвардии, МВД и ФСБ. В него также включили главу Краснодарского края и Республики Крым.

Материалы по теме:
«Украинцы тоже делают ошибки» Российский офицер — о боях в Херсонской области и контрнаступлении украинской армии
«Украинцы тоже делают ошибки»Российский офицер — о боях в Херсонской области и контрнаступлении украинской армии
13 сентября 2022
ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области стали частью России. Что нужно знать о четырех новых регионах?
ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области стали частью России.Что нужно знать о четырех новых регионах?
5 октября 2022
На Крымском мосту произошел взрыв. Повреждены два пролета. На железнодорожных путях загорелись цистерны с топливом
На Крымском мосту произошел взрыв.Повреждены два пролета. На железнодорожных путях загорелись цистерны с топливом
Сегодня

Комиссию создали по поручению президента России Владимира Путина.

О том, что на Крымском мосту произошел взрыв, стало известно 8 октября. Предположительно, неизвестные подорвали грузовой автомобиль, начиненный взрывчаткой. Два автомобильных пролета моста в направлении Крыма повредили, на железнодорожных путях загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Путин поручил сформировать правительственную комиссию из-за ЧП на Крымском мосту
МИД Китая прокомментировал предложение Маска по Тайваню
Хуснуллин приедет на место ЧП на Крымском мосту
Налажен сухопутный коридор из Крыма в регионы России через новые территории
Шлеменко высказался о победе Исмаилова над Иличем
Регионы России выразили готовность принять семьи из Херсонской области
В МИД заявили о террористах в Киеве из-за реакции на взрыв Крымского моста
В Крыму опровергли информацию об ограничении продажи товаров
Губернатор сообщил о штатной работе АЗС со стороны Тамани вблизи Крымского моста
Отели Крыма бесплатно продлят пребывание туристов из-за закрытия моста
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.