Мишустин создал комиссию по расследованию ЧП на Крымском мосту

Мишустин создал комиссию по расследованию взрыва на Крымском мосту во главе с Хуснуллиным

Глава российского правительства Михаил Мишустин создал правительственную комиссию по расследованию взрыва на Крымском мосту, его возглавит вице-премьер Марат Хуснуллин. Об этом говорится в Telegram-канале правительства.

«На место ЧП выехали министр транспорта Виталий Савельев и глава МЧС Александр Куренков», — подчеркивают в правительстве.

Отмечается, что в состав комиссии также вошли представители Минтранса, МЧС, Минстроя, Росморречфлота, Росавтодора, Росжилдора, Росгвардии, МВД и ФСБ. В него также включили главу Краснодарского края и Республики Крым.

Комиссию создали по поручению президента России Владимира Путина.

О том, что на Крымском мосту произошел взрыв, стало известно 8 октября. Предположительно, неизвестные подорвали грузовой автомобиль, начиненный взрывчаткой. Два автомобильных пролета моста в направлении Крыма повредили, на железнодорожных путях загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.