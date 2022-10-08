Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Факел
1:1
Завершен
Зенит
Россия - Премьер-Лига|12-й тур
Авангард
4:1
3-й период
live
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Салават Юлаев
1:0
3-й период
live
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Сегодня
16:30 (Мск)
Динамо М
Россия - Премьер-Лига|12-й тур
Сочи
Сегодня
19:00 (Мск)
Локомотив М
Россия - Премьер-Лига|12-й тур
Спорт

Младший сын Кости Цзю нокаутировал австралийского боксера

Боксер Никита Цзю, младший сын Кости Цзю, победил австралийца Даркона Драйдена

Кадр: Канал «Бокс. Обзоры от Дмитрия» / YouTube

Австралийский боксер Никита Цзю выиграл четвертый бой подряд на профессиональном ринге. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок с соотечественником Дарконом Драйденом прошел 8 октября в Ньюкасле и завершился победой Цзю техническим нокаутом в третьем раунде. Боксеры выступали в первом среднем весе.

20 июля Цзю победил другого австралийца, Бена Хорна, решением судей. До этого он нокаутировал соотечественников Мэйсона Смита и Аарона Стала. Всего 24-летний спортсмен провел четыре боя в профессиональной карьере, не допустив ни одного поражения. Никита Цзю — младший сын советского и российского боксера Кости Цзю, который был абсолютным чемпионом мира по боксу.

Еще один сын Кости Цзю, Тим, также является профессиональным боксером. На его счету 21 победа в 21 поединке. Свой последний бой 27-летний спортсмен провел 26 марта, победив американца Террела Гошу и защитив пояс WBO Global в первом среднем весе.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
Шойгу назначил командующего войсками в районе спецоперации
«Факел» прерывал семиматчевую победную серию «Зенита» в РПЛ
Младший сын Кости Цзю нокаутировал австралийского боксера
Российские военные ликвидировали более 110 бойцов ВСУ в Харьковской области
Стало известно об обысках у предполагаемого владельца взорванной в Крыму фуры
Минобороны сообщило об уничтожении более 160 иностранных наемников ВСУ
Крымчанин рассказал о пропавших очередях на АЗС
Глава Минтранса назвал сроки запуска движения автомобилей по Крымскому мосту
Минобороны заявило об отражении атаки ВСУ на николаево-криворожском направлении
Пять поездов из Крыма и Севастополя пообещали отправить по расписанию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.