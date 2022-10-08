Младший сын Кости Цзю нокаутировал австралийского боксера

Боксер Никита Цзю, младший сын Кости Цзю, победил австралийца Даркона Драйдена

Австралийский боксер Никита Цзю выиграл четвертый бой подряд на профессиональном ринге. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок с соотечественником Дарконом Драйденом прошел 8 октября в Ньюкасле и завершился победой Цзю техническим нокаутом в третьем раунде. Боксеры выступали в первом среднем весе.

20 июля Цзю победил другого австралийца, Бена Хорна, решением судей. До этого он нокаутировал соотечественников Мэйсона Смита и Аарона Стала. Всего 24-летний спортсмен провел четыре боя в профессиональной карьере, не допустив ни одного поражения. Никита Цзю — младший сын советского и российского боксера Кости Цзю, который был абсолютным чемпионом мира по боксу.

Еще один сын Кости Цзю, Тим, также является профессиональным боксером. На его счету 21 победа в 21 поединке. Свой последний бой 27-летний спортсмен провел 26 марта, победив американца Террела Гошу и защитив пояс WBO Global в первом среднем весе.