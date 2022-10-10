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Россия сорвала попытки ВСУ форсировать реку Жеребец в ЛНР

МО РФ заявило, что военные ракетными ударами сорвали попытки ВСУ форсировать реку Жеребец
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российские военнослужащие за минувшие сутки ракетными ударами сорвали все попытки Вооруженных сил Украины форсировать реку Жеребец в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом заявил журналистам в понедельник, 10 октября, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства уточнил, что ВСУ пытались форсировать реку в районах луганских сел Макеевка и Райгородка.

В ответ на это российские военные нанесли удары, тем самым все попытки ВСУ навести переправы на краснолиманском направлении через реку Жеребец были сорваны, отметил Конашенков.

Ранее Минобороны докладывало, что ВКС России уничтожили понтонные переправы ВСУ под Николаевом и Херсоном. Удары были нанесены в районах населенных пунктов Великое Артаково Николаевской области, Новогригоровка и Белая Криница Херсонской области.

До этого экипаж российского вертолета Ми-35 сорвал попытку ВСУ переправиться через реку Оскол под Купянском.

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Анна Щербакова
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