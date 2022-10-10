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Кремль ответил на вопрос о привлечении Запада к расследованию теракта в Крыму

Песков заявил, что РФ при необходимости обратится к Западу по теракту на Крымском мосту
СюжетВзрывы в Крыму

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Россия при необходимости может обратиться к западным странам, расследуя теракт на Крымском мосту. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос о привлечении Запада, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента России допустил, что окончательное решение по данной теме смогут принять следователи.

Представитель Кремля подчеркнул, что все службы, задействованные в ликвидации последствий теракта на Крымском мосту, включая МЧС, сработали эффективно.

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Ранее президент России Владимир Путин назвал спецслужбы Украины исполнителями теракта на Крымском мосту.

О подрыве Крымского моста стало известно утром 8 октября, взорвался грузовой автомобиль. Пламя от взорванной фуры перекинулось на семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста.

По предварительным данным, во время взрыва погибли три человека и столько же пропали без вести. Позже глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что движение по мосту открыто для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры осмотра.

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Анна Щербакова
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