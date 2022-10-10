Кремль оценил работу по ликвидации последствий теракта на Крымском мосту

Песков заявил, что МЧС эффективно сработало после теракта на Крымском мосту

МЧС и другие службы эффективно и оперативно сработали при ликвидации последствий теракта на Крымском мосту. С такой оценкой выступил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«И МЧС, и все другие службы и ведомства, которые были задействованы в ликвидации последствий этого теракта, сработали оперативно, эффективно и как должно», — сказал представитель Кремля.

О взрыве на Крымском мосту стало известно утром 8 октября. Взорвался грузовой автомобиль, пламя перекинулось на топливные цистерны железнодорожного состава. Частично обрушились два автомобильных пролета.

В тот же день глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что движение по мосту открыто для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры досмотра.

Президент России Владимир Путин назвал это терактом, направленным на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры страны. В подготовке атаки он обвинил спецслужбы Украины.

24 февраля Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.