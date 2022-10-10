Власти Крыма заявили о давней подготовке Украиной теракта на мосту

Глава Крыма Аксенов заявил, что Украина давно готовила теракт на Крымском мосту

Киевские власти давно готовили теракт на Крымском мосту. Однако они зря радуются, так как объект будет восстановлен. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире передачи «Соловьев Live».

«Они готовили этот теракт давным-давно. (Украина — прим. «Ленты.ру») террористическое государство, террористическая власть, все понятно. А то, что радовались, — ну так зря радовались, возможности у нашей страны для восстановления есть, и приложены сегодня все усилия правительством РФ», — сказал глава полуострова.

Он пояснил, что жертвами теракта стали мирные люди, погибшие при взрыве. Когда страдает мирное население, продолжил Аксенов, и кто-то над этим злорадствует, это может говорить только «об ущербности этих людей».

О взрыве на Крымском мосту стало известно утром 8 октября. Взорвался грузовой автомобиль, пламя перекинулось на топливные цистерны железнодорожного состава. Частично обрушились два автомобильных пролета.

В тот же день Аксенов рассказал, что движение по мосту открыто для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры досмотра.

Президент России Владимир Путин назвал это терактом, направленным на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры страны. В подготовке атаки он обвинил спецслужбы Украины.