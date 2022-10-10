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Власти Крыма заявили о давней подготовке Украиной теракта на мосту

Глава Крыма Аксенов заявил, что Украина давно готовила теракт на Крымском мосту
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Киевские власти давно готовили теракт на Крымском мосту. Однако они зря радуются, так как объект будет восстановлен. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире передачи «Соловьев Live».

«Они готовили этот теракт давным-давно. (Украинаприм. «Ленты.ру») террористическое государство, террористическая власть, все понятно. А то, что радовались, — ну так зря радовались, возможности у нашей страны для восстановления есть, и приложены сегодня все усилия правительством РФ», — сказал глава полуострова.

Он пояснил, что жертвами теракта стали мирные люди, погибшие при взрыве. Когда страдает мирное население, продолжил Аксенов, и кто-то над этим злорадствует, это может говорить только «об ущербности этих людей».

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О взрыве на Крымском мосту стало известно утром 8 октября. Взорвался грузовой автомобиль, пламя перекинулось на топливные цистерны железнодорожного состава. Частично обрушились два автомобильных пролета.

В тот же день Аксенов рассказал, что движение по мосту открыто для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры досмотра.

Президент России Владимир Путин назвал это терактом, направленным на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры страны. В подготовке атаки он обвинил спецслужбы Украины.

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Никита Абрамов
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