Белый дом отказался комментировать данные о разговоре Маска с Путиным
Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям (СНБ) Белого дома Джон Кирби отказался комментировать данные о якобы состоявшемся телефонном разговоре американского предпринимателя, основателя компании SpaceX, миллиардера Илона Маска с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает The Telegraph.
По его словам, бизнесмен не представляет американское правительство. «Я предоставил бы господину Маску самому раскрыть детали своих разговоров. Очевидно, что он не представляет правительство США», — пояснил Кирби в беседе с журналистами.
При этом координатор СНБ подчеркнул, что только Киеву предстоит решать, когда начнутся переговоры с Москвой об урегулировании конфликта на Украине.
Ранее журнал Vice сообщил, что Илон Маск поговорил по телефону с Владимиром Путиным перед публикацией плана по достижению мира на Украине, который подразумевал проведение нового референдума под эгидой ООН и признание Крыма российской территорией.
4 октября основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск назвал в Twitter четыре пункта, выполнение которых может привести к урегулированию конфликта на Украине. По мнению Маска, условиями достижения мира между Россией и Украиной являются повторное проведение под наблюдением ООН референдумов на украинских территориях, вошедших в состав РФ, закрепление статуса Крыма в качестве субъекта России и обеспечение полуострова водоснабжением, а также закрепление за Украиной нейтрального статуса.
Предложение американского бизнесмена оценили в Кремле. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, правительство позитивно отреагировало на то, что предприниматель ищет мирные пути решения конфликта, — это отличает его от многих дипломатов.