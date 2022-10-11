В Крыму танк выстрелил во время ремонта, попал в жилой дом и ранил девочку

Baza: в Крыму танк выстрелил во время ремонта, попал в стену дома и ранил ребенка

В селе Новостепное в Крыму во время ремонта танк случайно выстрелил и попал в стену частного дома, из-за чего пострадал ребенок. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По данным издания, снаряд пролетел восемь километров, до того как попасть в стену частного дома. Пострадавшей оказалась 11-летняя девочка — ее госпитализировали с рваной раной предплечья.

Сообщения о ранении девочки, которая находилась рядом с домом на Садовой улице в Джанкое, появились в понедельник, 11 октября. Telegram-канал «Mash на волне» сообщал, что ребенок пострадал при взрыве ракеты, других деталей не приводилось. В свою очередь, Daily Storm писал, что в Джанкое сбили беспилотник. Официального подтверждения этой информации нет.

16 августа в Крыму произошли взрывы из-за ЧП на площадке для хранения боеприпасов одной из воинских частей вблизи сельского поселения Майское в Джанкойском районе. В Минобороны России назвали пожар и детонацию боеприпасов диверсией.