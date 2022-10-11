Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В районах близ Крымского моста ввели высокий уровень террористической опасности

Аксенов ввел высокий уровень террористической опасности в районах близ Крымского моста

Фото: Reuters

В Крыму в районах, находящихся рядом с Крымским мостом, введен высокий («желтый») уровень террористической опасности. Об этом написал глава республики Сергей Аксенов в Telegram-канале.

В частности, подобный режим вводится на территории городского округа Керчь и Ленинского района, уточнил глава полуострова.

По его словам, правоохранительные органы и силовые структуры Крыма принимают дополнительные меры, которые направлены «на обеспечение безопасности личности, общества и государства».

Материалы по теме:
На Крымском мосту произошел взрыв. Повреждены два пролета. На железнодорожных путях загорелись цистерны с топливом
На Крымском мосту произошел взрыв.Повреждены два пролета. На железнодорожных путях загорелись цистерны с топливом
8 октября 2022
Что происходит в Крыму после взрыва на Крымском мосту. Туристы, еда, бензин и очереди: главное о ситуации на полуострове
Что происходит в Крыму после взрыва на Крымском мосту.Туристы, еда, бензин и очереди: главное о ситуации на полуострове
8 октября 2022

Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. Там взорвался грузовой автомобиль, из-за чего частично обрушились два автомобильных пролета моста, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. По последним данным, при взрыве погибли четыре человека, один из них оказался судьей Арбитражного суда Москвы.

Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом, направленным на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры России, и возложил за него ответственность на спецслужбы Украины. Он предостерег Киев от ударов по территории России, подчеркнув, что ответ на новые теракты будет жестким.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Маск опроверг информацию о разговорах с Путиным об Украине
В Белоруссии заявили о подготовке организаторов терактов западными спецслужбами
В Китае напомнили о плане США по захвату семи стран мира за пять лет
Турецкий отставной генерал объяснил учения НАТО попыткой сплотить членов альянса
В Италии призвали G7 вместе бороться с высокими ценами на газ
Демократам США предрекли поражение на выборах из-за слов Байдена о Путине
Американский экс-разведчик заявил о помощи спецназа США украинским военным
НАТО обозначила позицию по бесполетной зоне над Украиной
В Литве призвали ввести продуктовые карточки для семей с детьми
Белый дом прокомментировал сообщения о переговорах Маска и Путина
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.