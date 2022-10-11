В районах близ Крымского моста ввели высокий уровень террористической опасности

Аксенов ввел высокий уровень террористической опасности в районах близ Крымского моста

В Крыму в районах, находящихся рядом с Крымским мостом, введен высокий («желтый») уровень террористической опасности. Об этом написал глава республики Сергей Аксенов в Telegram-канале.

В частности, подобный режим вводится на территории городского округа Керчь и Ленинского района, уточнил глава полуострова.

По его словам, правоохранительные органы и силовые структуры Крыма принимают дополнительные меры, которые направлены «на обеспечение безопасности личности, общества и государства».

Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. Там взорвался грузовой автомобиль, из-за чего частично обрушились два автомобильных пролета моста, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. По последним данным, при взрыве погибли четыре человека, один из них оказался судьей Арбитражного суда Москвы.

Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом, направленным на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры России, и возложил за него ответственность на спецслужбы Украины. Он предостерег Киев от ударов по территории России, подчеркнув, что ответ на новые теракты будет жестким.