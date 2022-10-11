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Адвокаты семьи Шатунова ответили на заявления продюсера «Ласкового мая»

Адвокаты семьи Шатунова ответили на заявления Андрея Разина по делу о правах на песни

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Адвокаты семьи покойного певца Юрия Шатунова Асель Мухтарова-Казарновская и Сергей Васильев прокомментировали заявления продюсера Андрея Разина по делу о правах на песни «Ласкового мая». Их слова передает издание «Аргументы и факты».

В июне 2022 года, незадолго до смерти, Шатунов выиграл суд у продюсера группы «Ласковый май» и получил право на исполнение песен «Белые розы», «Седая ночь» и «Розовый вечер», однако Разин не согласился с таким решением и подал кассационную жалобу. Теперь же продюсер продолжает судиться с его супругой и детьми. В начале октября Разин подал новый иск в суд после отказа в правах на песни «Ласкового мая».

Как отметила Мухтарова-Казарновская, заявления продюсера о новых обстоятельствах, связанных с судебными процессами между ним и наследниками Шатунова, являются «дезинформацией». Она подчеркнула, что ведение дела с участием наследников исполнителя — его супруги и детей — невозможно, поскольку не прошло шести месяцев со смерти музыканта. Члены семьи Шатунова сперва должны оформить наследственные права, чтобы продолжать судопроизводство.

Адвокат Васильев также добавил, что «все попытки Разина предъявления претензий, а также все его беспочвенные заявления не имеют никакого отношения к юриспруденции». По его мнению, продюсер таким образом стремится поддерживать интерес к своей персоне.

Ранее адвокат допустил получение сыном Шатунова прав на исполнение песен.

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Дениза Мацаева
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