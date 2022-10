В Калифорнийском университете появится курс по творчеству Ники Минаж

Калифорнийский университет в Беркли введет курс по творчеству рэперши Ники Минаж

Калифорнийский университет в Беркли в 2023 году введет курс по творчеству рэперши Ники Минаж. Об этом сообщает Hypebeast.

В весеннем семестре в заведении появится курс Nicki Minaj: The Black Barbie Femmecee & Hip Hop Feminisms («Ники Минаж: черная Барби и хип-хоп феминизм»). Профессор университета заявил, что в ходе занятий студенты постараются осмыслить треки звезды «в контексте более широких историко-социальных структур и феминизма в хип-хопе». Сама артистка отметила, что с радостью заглянет на такие занятия.

Информация о курсе появилась вскоре после того, как Минаж выпустила немало нового материала: второй ремикс на трек Likkle Miss, записанный вместе с музыкантом Skeng, совместную композицию с BLEU Love in the Way, а также сольный сингл Super Freaky Girl.

В августе компания Mattel, создавшая кукол Barbie, подала иск против фирмы Ники Минаж. Mattel обратилась в федеральный суд Лос-Анджелеса, обвинив бренд артистки Rap Snacks в использовании торговой марки Barbie без согласования. Новая линейка чипсов рэперши получила название Barbie-Que, что и стало причиной судебных разбирательств.