В Госдуме ответили на призыв Пригожина вступать в ЧВК «Вагнер»

Депутат Госдумы Нилов заявил, что ряд российских депутатов выразил желание уйти на фронт

Несколько российских депутатов, в том числе из партии ЛДПР, уже выразили желание уйти на фронт, некоторые из них находятся в процессе оформления и подготовки соответствующих документов. Так депутат Государственной Думы Ярослав Нилов прокомментировал слова владельца компании «Конкорд» Евгения Пригожина о вступлении в частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер».

Ранее Пригожин призвал российских депутатов вступать в ряды ЧВК «Вагнер» и идти на фронт. «Те люди, которые годами говорили с трибун, должны начать что-то делать. Где эти сплоченные коммунисты из КПРФ, где радеющая за Россию ЛДПР, которая, оставшись без Жириновского, все мы видим, превратилась в "клоунаду"», — сказал Пригожин.

По словам Нилова, несколько депутатов уже и так изъявили соответствующее желание. «Некоторые написали письма в Минобороны, обозначив свою позицию. В том числе, из партии ЛДПР. Кто-то уже ушел на фронт, кто-то находится в процессе оформления и подготовки документов», — сказал депутат.

В сентябре Пригожин признал создание в 2014 году группы, впоследствии названной «Вагнер». До этого он официально отрицал причастность к ЧВК «Вагнер» и подавал судебные иски против средств массовой информации, размещавших сообщения о связи группы с бизнесменом.