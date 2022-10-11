Нурмагомедов назвал три самых интересных боя 2022 года

Боец Хабиб Нурмагомедов заявил, что практически не смотрит ночные поединки UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов назвал три самых интересных для него боя 2022 года. Его слова приводит YouTube-канал UFC Russia.

Спортсмен заявил, что практически не смотрит ночные поединки Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). «На Камару Усмана проснулся, для меня этот бой был очень интересным. Еще Петр Ян — Алджамейн Стерлинг. Не мог не проснуться на этот бой», — сказал боец. Также он отметил встречу камерунца Фрэнсиса Нганну и француза Сирила Гана.

16 сентября Нурмагомедов высказался о предстоящем поединке российского бойца Ислама Махачева и бразильца Чарльза Оливейры. «Мне кажется, что Чарльз Оливейра не появится в Абу-Даби. Но независимо от того, кто будет соперником, Ислам Махачев на пути к тому, чтобы стать лучшим в мире», — предположил спортсмен.

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. Он трижды защитил титул, после чего завершил карьеру. Спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках по правилам MMA. Последний бой россиянин провел в октябре 2020 года, оказавшись сильнее американца Джастина Гейджи.

