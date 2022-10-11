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Спорт

Нурмагомедов назвал три самых интересных боя 2022 года

Боец Хабиб Нурмагомедов заявил, что практически не смотрит ночные поединки UFC
Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов. Фото: Per Haljestam-USA TODAY Sports / Reuters

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов назвал три самых интересных для него боя 2022 года. Его слова приводит YouTube-канал UFC Russia.

Спортсмен заявил, что практически не смотрит ночные поединки Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). «На Камару Усмана проснулся, для меня этот бой был очень интересным. Еще Петр Ян — Алджамейн Стерлинг. Не мог не проснуться на этот бой», — сказал боец. Также он отметил встречу камерунца Фрэнсиса Нганну и француза Сирила Гана.

16 сентября Нурмагомедов высказался о предстоящем поединке российского бойца Ислама Махачева и бразильца Чарльза Оливейры. «Мне кажется, что Чарльз Оливейра не появится в Абу-Даби. Но независимо от того, кто будет соперником, Ислам Махачев на пути к тому, чтобы стать лучшим в мире», — предположил спортсмен.

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. Он трижды защитил титул, после чего завершил карьеру. Спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках по правилам MMA. Последний бой россиянин провел в октябре 2020 года, оказавшись сильнее американца Джастина Гейджи.

Ксения Курашкина
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