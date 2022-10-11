«Известия»: в Госдуме задумали освободить от призыва родственников погибших мобилизованных

Депутаты и лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступили с инициативой освободить от призыва родственников погибших после мобилизации россиян. Об этом сообщают «Известия».

«Согласно документу, если один из членов семьи был мобилизован и после этого погиб, всех его близких родственников освободят от призыва», — поясняет издание. Уточняется, что членами «семьи» считаются люди, связанные родством или проживающие совместно.

Законопроект также предполагает, что мобилизованные военнослужащие, потерявшие родственника, смогут добровольно уволиться с военной службы. Миронов добавил, что семья находится под защитой государства и представляет собой базовую ячейку общества.

До этого Миронов призвал предоставить отсрочку от мобилизации родителям, которые ухаживают за детьми-инвалидами. Он также выразил мнение, что список категорий граждан с правом на отсрочку от частичной мобилизации «вроде бы приличный, но не исчерпывающий».

Ранее первый замглавы «Справедливой России» Дмитрий Гусев заявил, что россияне, которые покинули страну после объявления частичной мобилизации, струсили и поддались панике, но родина все поймет и простит, их ждут дома.