В КПРФ отреагировали на пост Пригожина о бесполезности российских депутатов

В КПРФ заявили, что мнение бизнесмена Пригожина о бесполезности депутатов ошибочно

Мнение о бесполезности российских депутатов, которое в своем посте высказал бизнесмен, владелец компании «Конкорд» Евгений Пригожин, ошибочно и является абсолютно неаргументированным. Об этом заявил депутат Госдумы, пресс-секретарь председателя КПРФ Геннадия Зюганова Александр Ющенко, его комментарий приводит RTVI.

Он отметил, что многие парламентарии побывали в зоне СВО, но предпочли это не афишировать. «Недавно похоронили нашего секретаря Ленинского комсомола Севастополя. Что касается депутатов, они у нас в том числе распределены по регионам, возвратившимся в Россию: курируют Донецк, Луганск, я курирую Запорожье, занимаюсь восстановлением спортивных организаций», — сказал пресс-секретарь председателя КПРФ.

Ющенко пояснил, что не собирается оспаривать позицию Пригожина. Он подчеркнул, что согласен с бизнесменом по многим другим вопросам, однако не понимает, почему тот обрушился с критикой на депутатов от фракции КПРФ.

Накануне владелец компании «Конкорд» призвал российских депутатов вступать в ряды частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и идти на фронт.

Он подчеркивал, что им нужно лично отправиться на фронт, так как в функции парламентариев они бесполезны. В своем посте Пригожин, в частности, обращался к депутатам от ЛДПР и КПРФ.