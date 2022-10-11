В России высказались о возможности встречи Путина и Зеленского на саммите G20

Депутат Новиков исключил возможность переговоров Путина и Зеленского на саммите G20

Предпосылок для встречи президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским на саммите G20 в Индонезии нет. Так о возможности встречи политиков на мероприятии в беседе с «Лентой.ру» высказался первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Препятствия для встречи

«Если вопрос связан с тем, будет ли использовано проведение саммита как переговорная площадка для очной встречи и обсуждения какого-то круга проблем между Путиным и Зеленским, я лично такую возможность исключаю», — сказал депутат.

На данный момент нет никаких предпосылок, чтобы такая встреча могла состояться Дмитрий Новиков депутат Госдумы

По мнению парламентария, это связано с позициями сторон, а также повесткой мероприятия, на которой, по его мнению, неуместно обсуждать вопросы, связанные с проведением специальной военной операции России на Украине.

«Ход специальной военной операции России на территории Украины этого не предполагает, эта операция находится в иной фазе. Сам Зеленский сделал много политических заявлений вплоть до подписания неких законодательных актов, которые исключают возможность его переговоров с Владимиром Путиным. Встречи проходят не для того, чтобы попить чай или обсудить вопросы погоды, а для того, чтобы подвинуть решение проблем и желательно достичь каких-то договоренностей», — утверждает Дмитрий Новиков.

Другая повестка

Встреча, которая пройдет в Индонезии 15-16 ноября, имеет собственное целеполагание, собственную повестку дня, считает депутат. По его мнению, руководители стран, которые приедут на этот саммит, будут прежде всего работать по той повестке, которая давно назначена.

Москва и Киев находятся гораздо ближе друг к другу, чем Москва и Киев находятся к Индонезии. Поэтому я вообще не вижу здесь никакой связи, почему нужно в Индонезию тащить вопросы, связанные с российско-украинским контекстом Дмитрий Новиков депутат Госдумы

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди официально подтвердила, что президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский примут участие в саммите G20 на Бали, сообщил ТАСС со ссылкой на источники.

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что лидер украинского государства еще не принял окончательного решения, будет ли он участвовать в саммите G20 на Бали. Российская сторона пока не комментировала информацию.

Во время подписания договоров о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей Владимир Путин призвал Киев сесть за стол переговоров. Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что готов к переговорам с Россией, но при другом главе российского государства.