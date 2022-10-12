Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:03, 12 октября 2022Забота о себе

Пластический хирург перечислил причины асимметрии женской груди

Пластический хирург Юрий Качина: асимметрия груди может появиться во время беременности

Фото: pawel szvmanski / Unsplash

Асимметрия женской груди может появиться во время беременности, грудного вскармливания, а также из-за проблем со здоровьем. В беседе с «Лентой.ру» пластический хирург Юрий Качина перечислил факторы, влияющие на красоту женской груди.

По словам специалиста, нередко при выполнении маммопластики пластические хирурги сталкиваются с асимметрией груди. Эти различия заключаются не только в форме и размере, но и в разном расположении субмаммарных складок и ареол, разной ширине пятна молочной железы, а также неодинаковом соотношении жировой клетчатки и железистой ткани слева и справа.

Наличие всех этих визуальных проблем может приводить к тому, что женщина начинает испытывать психологический и физический дискомфорт, что также может являться причиной обращения к пластическому хирургу

Юрий Качинапластический хирург
Материалы по теме:
«Нет такого понятия — идеальное тело» Пилот ВВС США стала фитнес-моделью, чтобы помочь другим быть красивыми
«Нет такого понятия — идеальное тело»Пилот ВВС США стала фитнес-моделью, чтобы помочь другим быть красивыми
1 апреля 2017
Тело как аномалия Социолог Надежда Нартова об одержимости идеей похудения среди молодежи
Тело как аномалияСоциолог Надежда Нартова об одержимости идеей похудения среди молодежи
19 сентября 2015

Основные причины появления асимметрии молочных желез могут заключаться в возрастных изменениях, генетической предрасположенности, наличии новообразований, последствиях травм грудной клетки, гормональных нарушениях, пояснил пластический хирург. Он добавил, что с асимметрией груди можно столкнуться после неудачной операции по коррекции груди или вследствие возникновения осложнений. Также асимметрия может появиться из-за беременности, родов и грудного кормления.

Все типы асимметрии груди поддаются хирургической коррекции, утверждает Качина. Для придания груди красивой формы используют редукционную маммопластику, мастопексию, эндопротезирование и липофилинг молочных желез.

«Все вышеперечисленные техники могут комбинироваться и дополнять друг друга в зависимости от задач, поставленных пластическим хирургом для получения желаемого результата, которым будет довольна пациентка», — отметил Качина.

Ранее пластический хирург Игорь Краюшкин рассказал, как после родов вновь сделать грудь красивой. Он предупредил, что справиться с этим может только хирургия.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вера Владзиевская
Обсудить
Последние новости
ВСУ впервые ударили по Белгородской области американскими ракетами HARM
Российский суд дал 19,5 года иностранцу за убийство брата и товарища после ссоры
Глава «Газпрома» ответил песней на идею установить потолок цен на газ
Минобороны поставили боеприпасы для создания завес
Матвиенко описала работу главы Ростуризма фразой «всех достала»
В Совбезе прокомментировали стратегию борьбы Запада «до последнего украинца»
Названы главные модные тренды на весну и лето 2023 года
Пластический хирург назвал метод избавления от впалых щек
Овечкин оценил участие в восемнадцатом сезоне НХЛ в карьере
Украина анонсировала закрытие неба западными ПВО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.