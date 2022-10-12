Пластический хирург перечислил причины асимметрии женской груди

Пластический хирург Юрий Качина: асимметрия груди может появиться во время беременности

Асимметрия женской груди может появиться во время беременности, грудного вскармливания, а также из-за проблем со здоровьем. В беседе с «Лентой.ру» пластический хирург Юрий Качина перечислил факторы, влияющие на красоту женской груди.

По словам специалиста, нередко при выполнении маммопластики пластические хирурги сталкиваются с асимметрией груди. Эти различия заключаются не только в форме и размере, но и в разном расположении субмаммарных складок и ареол, разной ширине пятна молочной железы, а также неодинаковом соотношении жировой клетчатки и железистой ткани слева и справа.

Наличие всех этих визуальных проблем может приводить к тому, что женщина начинает испытывать психологический и физический дискомфорт, что также может являться причиной обращения к пластическому хирургу

Юрий Качина пластический хирург

Основные причины появления асимметрии молочных желез могут заключаться в возрастных изменениях, генетической предрасположенности, наличии новообразований, последствиях травм грудной клетки, гормональных нарушениях, пояснил пластический хирург. Он добавил, что с асимметрией груди можно столкнуться после неудачной операции по коррекции груди или вследствие возникновения осложнений. Также асимметрия может появиться из-за беременности, родов и грудного кормления.

Все типы асимметрии груди поддаются хирургической коррекции, утверждает Качина. Для придания груди красивой формы используют редукционную маммопластику, мастопексию, эндопротезирование и липофилинг молочных желез.

«Все вышеперечисленные техники могут комбинироваться и дополнять друг друга в зависимости от задач, поставленных пластическим хирургом для получения желаемого результата, которым будет довольна пациентка», — отметил Качина.

Ранее пластический хирург Игорь Краюшкин рассказал, как после родов вновь сделать грудь красивой. Он предупредил, что справиться с этим может только хирургия.

