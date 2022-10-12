Тренер российских шахматистов-чемпионов умер в 50 лет

Российский гроссмейстер и тренер по шахматам Константин Ланда умер в возрасте 50 лет

Российский гроссмейстер Константин Ланда умер в возрасте 50 лет. Об этом сообщается на сайте Федерации шахмат России (ФШР).

Причиной смерти стала продолжительная болезнь. В федерации выразили соболезнования родным и близким экс-спортсмена.

После завершения профессиональной карьеры Ланда занялся тренерской деятельностью и помогал в подготовке чемпионке мира Александре Костенюк, вице-чемпионке мира Александре Горячкиной, чемпиону России Евгению Алексееву. Также он готовил национальные сборные Казахстана и Ирана.

Ланда стал вице-чемпионом СССР среди юношей в 1989 году, а в 1992 году выиграл юниорский чемпионат России. Также он являлся многократным победителем турниров в Италии и Германии. Кроме того, гроссмейстер одним из первых выступил с предложениями по борьбе с жульничеством в шахматах и помог в разоблачении нескольких нечестных спортсменов.