69-я параллель
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17:50, 12 октября 202269-я параллель

Участников спасения белых медведей с Диксона наградили

Росприроднадзор наградил участников спасения краснокнижных белых медведей

Кадр: Telegram-канал «Светлана Акулова»

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) наградила участников спасения краснокнижных белых медведей с острова Диксон.

Награды вручала глава ведомства Светлана Радионова. Она напомнила, что в первом случае у медведя в пасти застряла консервная банка, и животное могло погибнуть от истощения, в другом — медведь был серьезно ранен картечью.

Радионова отметила, что в операциях по спасению медведей участвовали ветеринары, сотрудники Московского зоопарка, а также работники компании «Норникель».

«Никто из этих структур не обязан был заниматься этими случаями. Лететь в Диксон, ждать летной погоды… Но и люди, и бизнес осознанно подошли к этой ситуации. Это говорит о том, что все понимают, где мы живем», — заявила глава Росприроднадзора.

В «Норникеле» нагладили саму компанию, а также ее Заполярный филиал. Награды получили вице-президент по экологии и промышленной безопасности Станислав Селезнев и вице-президент по федеральным и региональным программам Андрей Грачев.

Ранее главный координатор проектов по сохранению биоразнообразия Арктики WWF России Варвара Семенова рассказала, почему белые медведи все чаще приходят к населенным пунктам и том, что сейчас происходит на острове Диксон.

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Валерий Розенберг
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