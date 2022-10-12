В конгрессе США начали обсуждать законопроект «противостояния» ОПЕК+

The Hill: конгресс США начал обсуждать законопроект NOPEC против Москвы и Эр-Рияда

Конгресс США начал обсуждать принятие законопроекта, который бросит вызов группе нефтедобывающих стран ОПЕК+, недавно объявившей о сокращении добычи нефти. Американские власти предполагают, что решение группы может привести к повышению цен в стране, а потому ищут способы «противостоять» России и Саудовской Аравии, сообщает The Hill.

Глава демократической фракции в сенате Чак Шумер не так давно предложил принять законопроект под названием NOPEC (образовано от слов no («нет») и «ОПЕК» — прим. «Ленты.ру»). Закон позволит Министерству юстиции США возбуждать иски против стран ОПЕК+ и их государственных нефтяных компаний в соответствии с антимонопольным законодательством США. Другие сенаторы также предложили коренным образом пересмотреть отношения с Эр-Риядом.

Белый дом прямо не поддержал принятие законопроекта, но заявил, что «проведет консультации с конгрессом» по поводу дополнительных инструментов по уменьшению контроля ОПЕК над ценами на энергоносители. Американский президент Джо Байден также заявил, что Эр-Рияд ждут последствия за принятое решение о сокращении добычи нефти. Политик также обвинил Москву и королевство в росте цен на бензин в США.