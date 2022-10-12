В «Росатоме» заявили о плачевном состоянии Запорожской АЭС из-за постоянных обстрелов ВСУ

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) находится в плачевном состоянии из-за постоянных обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили в компании «Росэнергоатом», которая входит в состав «Росатома», сообщает в среду, 12 октября, ТАСС.

Отмечается, что в настоящее время технических возможностей подать с территории России на ЗАЭС электроснабжение для собственных нужд станции нет, однако эта задача сейчас решается.

Ранее 12 октября сообщалось, что Украина прекратила подачу электроэнергии для нужд ЗАЭС. Как сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга, станция вновь перешла на резервные источники генерации, чтобы обеспечить все необходимые процессы. В настоящий момент она находится в так называемом холодном состоянии: 11 сентября был остановлен последний работавший энергоблок.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о переходе Запорожской АЭС в собственность России. Гендиректор станции будет назначен Росимуществом. Президент России Владимир Путин обвинил Украину в атомном терроризме из-за атак на ЗАЭС.