В Госдуме оценили возможное появление бразильцев из «Зенита» в сборной России
Бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев оценил возможное появление бразильских футболистов «Зенита» Малкома и Клаудиньо в сборной России. Об этом сообщает «РБ Спорт».
«Сейчас они сильнее игроков сборной России на их позициях, поэтому, конечно, хотелось бы видеть их в нашей команде», — заявил Валуев. Он добавил, что оба бразильца выступали только за олимпийскую сборную, поэтому могут поменять спортивное гражданство.
11 октября Малком допустил, что будет выступать за сборную России. «Может быть, это вопрос какого-то будущего, о котором я пока ничего не знаю», — отметил он.
О желании Малкома и Клаудиньо стать гражданами России стало известно 19 сентября. Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. В составе петербургской команды он стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Клаудиньо присоединился к сине-бело-голубым в 2021 году и вместе с клубом также стал чемпионом и обладателем Суперкубка России.