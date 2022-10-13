Из борщевика создали натрий-ионные батареи

Batteries: российские ученые использовали борщевик для создания натрий-ионных батарей

Российские ученые из МГУ и Сколтеха представили проект по созданию из борщевика натрий-ионных батарей. Результаты работы опубликованы в журнале Batteries.

Твердый углерод, который применяют в анодах натрий-ионных аккумуляторов, можно изготавливать из любого биологического материала: скорлупы орехов, отходов бумажного производства. Теперь специалисты решили попробовать использовать для этих целей борщевик.

Основные качества, которым должны соответствовать претенденты на аноды — кулоновская эффективность и удельная емкость. Представленная разработка из борщевика соответствует кулоновской эффективности на 87 процентов, такими же качествами обладают лучшие материалы для анодов. По удельной емкости борщевик все еще конкурентоспособен, хотя и немного уступает лучшему сырью — 260 против 300 миллиАмпер в час.

Технологический процесс включает в себя процедуру прямой карбонизации борщевика, что означает нагрев до 1300 градусов Цельсия в бескислородной среде. Затем биомассу промывают кислотами для удаления металлических и других примесей и повторяют карбонизацию. После чего материал варят в закрытом реакторе с водой, что позволяет достигнуть углеродосодержащих сфер небольшого размера.

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