Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:58, 13 октября 2022Наука и техника

Китай запустил спутник для мониторинга окружающей среды

Китай запустил спутник S-SAR01 для управления чрезвычайными ситуациями и мониторинга среды

Кадр: телеканал CGTN

Китай успешно запустил ракету со спутником S-SAR01, который предназначен для мониторинга окружающей среды и управления чрезвычайными ситуациями. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Двухступенчатая ракета-носитель CZ-2C стартовала в 06:53 по пекинскому времени (01:53 мск) с космодрома Тайюань в провинции Шэньси. Спутник успешно вышел на заданную орбиту.

Отмечается, что аппарат будет предоставлять радиолокационные изображения S-диапазона с разрешением пять метров Министерству чрезвычайных ситуаций и Министерству экологии и охраны окружающей среды Китая. Полученные данные будут использовать в сельском хозяйстве, лесоводстве, мониторинге землетрясений и других областях.

Материалы по теме:
Красный рывок. Китай побил рекорды СССР в космонавтике. Сможет ли он стать главным в космосе?
Красный рывок.Китай побил рекорды СССР в космонавтике. Сможет ли он стать главным в космосе?
5 июля 2021
Мощные ракеты, полеты на Луну и миссии на Марс. Что ждет космонавтику в 2022 году?
Мощные ракеты, полеты на Луну и миссии на Марс.Что ждет космонавтику в 2022 году?
7 января 2022

В сентябре издание Space News сообщило, что Китай и ОАЭ заключили меморандум о взаимопонимании, подразумевающий доставку на Луну вместе с китайской миссией Chang’e-7 арабского планетохода Rashid 2.

В июле Китай успешно запустил лабораторный модуль «Вэньтянь» к национальной орбитальной станции.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
В Ровенской, Волынской и Львовской областях произошли взрывы
Захарова ответила на обвинения Шольца в адрес Путина
Названы возможные сроки реализации проекта газового хаба в Турции
Боец ММА Минеев заявил о планах готовиться к следующему бою в Мариуполе
Психотерапевт назвал сообщающие о стрессе сигналы тела
Охранника комбата ДНР приговорили на Украине к 13 годам тюрьмы
В России предложили продолжить выдавать гражданам землю на Дальнем Востоке
Во Франции оценили ущерб от потери российских туристов
Рост цен в США замедлился
Еще один мобилизованный погиб в зоне СВО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.