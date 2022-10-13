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01:52, 13 октября 2022Мир

США отказались вести переговоры с Россией от лица Украины

Нед Прайс заявил, что США не будут вести переговоры с Россией от лица Украины

Фото: Ron Adar / Globallookpress.com

Соединенные Штаты Америки не планируют вести переговоры с Россией от лица Украины. Об этом в ходе регулярного брифинга заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс. Его слова приводит РИА Новости.

Прайс считает, что обсуждать вопрос об урегулировании украинского кризиса должны непосредственно Киев и Москва. «Мы дали четко понять, что правительство США не берет на себя роль вести переговоры от лица любой другой страны, что также подразумевает Украину», — заявил американский политик.

Также представитель Госдепа отметил, что США не намерены принимать решения за Украину. При этом он подчеркнул, что Вашингтон готов общаться на высоком уровне с Москвой об освобождении осужденных в США и РФ американских и российских граждан.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден передумал встречаться в российским лидером Владимиром Путиным в ближайшее время. И это несмотря на то, что днем ранее Байден заявил о готовности обсудить с Путиным на полях саммита G20 в Индонезии судьбу осужденной в России американской баскетболистки Бриттни Грайнер.

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Екатерина Подвигина
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