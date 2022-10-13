Найдена устраняющая последствия сотрясения мозга молекула

PNAS: разработано устраняющее последствия сотрясения мозга соединение ISRIB

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско нашли молекулу ISRIB, которая способна устранить последствия сотрясения мозга. Результаты работы представлены в журнале PNAS, краткий пересказ приводит издание Medical Xpress.

Черепно-мозговая травма — основная причина нарушения функциональности в области неврологии, при котором страдает концентрация внимания и памяти. Кроме того, это самый сильный фактор риска развития деменции.

Разработанное соединение является блокатором комплексного ответа на стресс (ISR) — процесс контроля производства белка, который разрушает клетки. Воздействие препарата позволяет восстановить участки нейронов, называемые дендритными шипиками, отвечающие за рабочую память. У подопытных мышей после ввода ISRIB наблюдались устойчивые эффекты улучшения когнитивных и нейронных функций.

Авторы предполагают, что в будущем ISRIB можно будет использовать для лечения многих неврологических расстройств: болезни Альцгеймера, Паркинсона, рассеянном склерозе и боковом амиотрофическом склерозе.

В сентябре 2022 года ученые из США рассчитали, что после сотрясения мозга время восстановления должно занимать до 28 дней.