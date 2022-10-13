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18:18, 13 октября 2022Бывший СССР

В России отказались бегать за Украиной и США ради переговоров

Лавров заявил, что Москва не будет бегать за Киевом и Вашингтоном ради мирных переговоров
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: МИД РФ / Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не будет бегать за Киевом и Вашингтоном ради мирных переговоров и рассмотрит только конкретные предложения. Его цитируют «Известия».

«У Вашингтона семь пятниц на неделе. Почти столько же, сколько у [президента Украины Владимира] Зеленского», — сказал Лавров.

Ранее Зеленский официально ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны об отказе от проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Она также заявил, что переговоры пройдут только тогда, когда в России сменится президент.

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Алевтина Запольская
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