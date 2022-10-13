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15:58, 13 октября 2022Спорт

Организаторы ЧМ в Катаре разрешат фанатам использовать ЛГБТ-символику

В оргкомитете ЧМ-2022 заявили, что фанаты смогут использовать ЛГБТ-флаги в Катаре

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Генеральный директор оргкомитета чемпионата мира (ЧМ) по футболу-2022 Нассер Аль-Хатер рассказал о правилах поведения для болельщиков в Катаре. Его слова приводит Sky News.

ЛГБТ-фанатам разрешат открыто проявлять чувства, использовать радужные флаги и другую символику сообщества. «Все, о чем мы просим, — это чтобы люди уважительно относились к культуре. Этим людям не о чем беспокоиться», — заявил Аль-Хатер.

Глава оргкомитета также высказался о решении игроков некоторых сборных использовать радужные капитанские повязки во время матчей турнира, чтобы обратить внимание на проблемы дискриминации. «Это вопрос Международной федерации футбола (ФИФА). Не думаю, что это правильно — превращать спортивный турнир в платформу для политических заявлений», — сказал Аль-Хатер.

24 сентября стало известно, что капитан сборной Сербии по футболу Душан Тадич отказался надеть повязку в поддержку ЛГБТ на чемпионате мира-2022.

Ксения Курашкина
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