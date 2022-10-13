Отец мобилизованного из Снежинска не поверил в его смерть от наркотиков

Отец погибшего мобилизованного из Снежинска заявил, что его сын не употреблял наркотики

Отец 27-летнего мобилизованного из Снежинска не поверил, что причиной смерти его сына могла стать передозировка наркотиков. Об этом он заявил порталу E1.ru.

По словам мужчины, его сын никогда не употреблял запрещенные вещества. «Он служил в армии, сейчас сам сходил в военкомат, попросил повестку», — рассказал россиянин и добавил, что ждет заключение судмедэкспертизы.

У погибшего осталась трехлетняя дочь и гражданская жена.

О смерти 27-летнего мобилизованного россиянина стало известно 11 октября. Об этом сообщил глава Снежинска Андрей Пульников. По данным СМИ, мужчина умер на территории 32-го военного городка в Екатеринбурге.

Позже депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов заявил, что причиной смерти мобилизованного могла стать передозировка наркотиков. Он сослался на заключение врачей. По словам парламентария, двое призывников съездили за запрещенными веществами домой. После их употребления один из мужчин не проснулся.

13 октября власти Челябинской области заявили о смерти пяти мобилизованных россиян в ходе спецоперации. В пресс-службе регионального правительства рассказали, что все они были мобилизованы Коркинским военным комиссариатом. Причины их гибели не уточняются.