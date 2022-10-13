Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:16, 13 октября 2022Мир

Сербия и Венгрия проголосовали за антироссийскую резолюцию в ООН

Сербия и Венгрия проголосовали за резолюцию ГА ООН против референдумов

Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

Сербия и Венгрия проголосовали за резолюцию Генассамблеи ООН, не признающую результаты референдумов о вхождении четырех регионов в состав России. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, документ поддержали такие партнеры России, как Бразилия и Науру, отмечает агентство. США, Великобритания, Украина, страны Прибалтики также проголосовали за резолюцию.

В поддержку антироссийской резолюции выступили 143 страны. Пять государств — Россия, Белоруссия, Северная Корея, Никарагуа, Сирия — проголосовали против. Еще 35 стран воздержались от голосования, в том числе Китай, Индия, ЮАР, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Белый дом оценил риск втягивания США и НАТО в конфликт на Украине
Сербия и Венгрия проголосовали за антироссийскую резолюцию в ООН
Мать решила пожертвовать дочери свою матку ради рождения внука
Психолог предупредил о последствиях позднего начала половой жизни
Байден прокомментировал принятую ГА ООН антироссийскую резолюцию
Найдена устраняющая последствия сотрясения мозга молекула
Водителя взорвавшегося на Крымском мосту грузовика сочли непричастным к теракту
Доктор Мясников назвал главный признак артрита рук
В США обеспокоились поездками американских знаменитостей на Украину
Внешность девушки-электрика в рабочей форме восхитила зрителей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.