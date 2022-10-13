Рост цен в США замедлился

Бюро статистики труда США: в сентябре годовая инфляция замедлилась до 8,2%

Годовая инфляция в США замедлилась до минимума за семь месяцев — рост цен в сентябре составил 8,2 процента по сравнению с 8,3 процента в прошлом месяце, свидетельствуют данные американского Бюро статистики труда.

При этом потребительские цены с учетом сезонных колебаний повысились на 0,4 процента по сравнению с августом. Инфляция без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей достигла рекордных за 40 лет 6,6 процента.

Сильнее всего за год повысилась стоимость топлива, например, цены на бензин выросли на 58,1 процента. Однако по сравнению с августом рост цен в этой категории замедлился — энергетический индекс упал с 23,8 до 19,8 процента, в частности, рост стоимости бензина затормозился до 2,7 процента против 5,9 процента в прошлом месяце. Динамика цен на продукты питания не изменилась после роста до 0,8 процента в августе.

Экономисты, опрошенные ранее агентством Bloomberg, прогнозировали ускорение роста цен на 0,2 процента против итоговых 0,4 процента. При этом в предыдущем месяце показатель вырос на 0,1 процента, что в действительности сигнализирует о разгоне инфляции, а не ее замедлении. Эксперты предполагают, что Федеральная резервная система (ФРС) США продолжит повышать ключевую ставку и, скорее всего, поднимет ее на 0,75 процентного пункта в ноябре.

Американский фондовый рынок отреагировал на выход отчета по инфляции падением. Так, по итогам биржевых торгов 13 октября к моменту написания материала индекс Dow Jones снизился на 1,7 процента, в то время как фьючерс на S&P 500 упал на 2,26 процента процента. Также на 2,8 процента рухнул индекс Nasdaq Com.

Аналогичная ситуация сложилась на рынке криптовалют. Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — потеряла в ходе торгов 3,8 процента по состоянию на написание новости. При этом подешевели и ведущие альткоины: за прошедшие сутки курс Ethereum опустился на 6,3 процента, цена BNB упала на 4 процента.