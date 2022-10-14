Россия запретила въезд главе МИД Черногории и министру обороны

Россия в рамках ответной меры запретила въезд главе МИД Черногории и министру обороны

Россия в ответ на высылку своих дипломатов из Черногории запретила въезд главе МИД страны Ранко Кривокапичу, министру обороны Рашко Коневичу и экс-директору Агентства национальной безопасности Саво Кентере. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД России.

Ноту о соответствующем решении направили в посольство Черногории в Москве в пятницу, 14 октября.

Черногория объявила шестерых российских дипломатов персонами нон грата 29 сентября. Выслать россиян решили «в связи с действиями, противоречащими Венской конвенции о дипломатических отношениях и взаимному уважению между двумя странами». После этого консульский отдел посольства РФ в Черногории приостановил работу.

Кроме того, в начале октября Литва объявила, что вышлет временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя.