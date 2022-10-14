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16:07, 14 октября 2022Экономика

Россия собралась торговать нефтью с Африкой вместо Европы

Вице-премьер РФ Новак: Россия переориентирует поставки нефти в Азию и Африку
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Xu Congjun / Sipa Asia / Globallookpress.com

Российские власти собрались торговать с Азией и Африкой нефтью, от которой отказалась Европа. Кроме того, часть поставок переориентируют в Латинскую Америку. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак, его цитирует ТАСС.

«У нас с точки зрения переориентации потоков основная часть будет ориентирована на Азиатско-Тихоокеанский регион, на страны — Индия, Пакистан и другие страны в том направлении. Это, в том числе и Африка, Латинская Америка, то есть те, кто нуждается в наших энергетических ресурсах», — рассказал Новак.

Ранее вице-премьер пообещал, что для расширения экспорта нефти на Восток Россия построит дополнительную инфраструктуру, в том числе портовую.

Новак также сообщил, что объем поставок нефти за рубеж в 2022 году окажется выше прошлогоднего показателя на 8 процентов, добыча также будет «немного больше». По словам вице-премьера, после ввода войск в Украину и последующего отказа от российской нефти европейскими покупателями отечественные нефтяные компании смогли переориентировать свой продукт на другие рынки и наладить новые логистические цепочки. Новак подчеркнул, что ситуация как с поставками на внутренний рынок, так и с экспортом стабильная.

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Ранее Новак оценил возможный объем поставок газа в Европу через Турцию, где планируется создать новый газовый хаб. По его мнению, таким путем в регион может поступать 63 миллиарда кубометров газа в год — однако для этого придется построить новый газопровод. Существующая инфраструктура не сможет обеспечить такой объем поставок.

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Софья Ермакова
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