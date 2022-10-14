Запрет гаджетов Apple на борту самолетов объяснили

Pocket-lint: в США и Германии разрешили оставлять маячок Apple AirTag в багаже самолета

Американские и немецкие перевозчики разрешили пассажирам провозить умные маячки Apple на борту самолета. Об этом сообщает издание Pocket-lint.

Журналисты медиа обратили внимание, что Федеральное авиационное управление США (FAA) прокомментировало возможный запрет перевозки AirTag — умных меток от Apple для отслеживания багажа. Представители организации объяснили, что электронные устройства контроля личных вещей, которые содержат 0,3 грамма лития или меньше, могут применяться при перевозке зарегистрированного багажа.

Таким образом, в США разрешили перевозить AirTag вместе с багажом, так как аккумуляторный элемент в устройстве содержит менее 0,1 грамма лития. К подобному решению также пришли в Германии — немецкие власти отметили, что транспортировка умных брелков в багажном отсеке самолета не противоречит местным законам.

Ранее немецкая авиакомпания Lufthansa запретила пассажирам перевозить включенные Apple AirTag в багаже. Представители фирмы сослались на правила перевозки опасных грузов Международной организации гражданской авиации.

В июле стало известно, что владелец автомобиля из Торонто (Канада) вернул свое транспортное средство с помощью умного маячка от Apple. Кроме собственной машины автовладелец помог найти место, где хранились еще восемь угнанных автомобилей.