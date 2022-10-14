Суд США отказался от одного обвинения против россиянина по делу о связях Трампа

Fox News: суд США отказался от одного обвинения против россиянина Данченко по делу Трампа

Суд в США отказался от одного из обвинений против россиянина Игоря Данченко, который привлекается к ответственности за якобы предоставление ложных сведений Федеральному бюро расследований по делу о связях экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Отмечается, что суд не нашел оснований вменять гражданину России один из пяти эпизодов введения в заблуждение ФБР. Изначально предполагалось, что Данченко солгал агенту о том, что не разговаривал с одним из источников о предмете расследования.

Остальные четыре обвинения против россиянина будут рассмотрены присяжными.

Российского аналитика Игоря Данченко, который участвовал в расследовании предполагаемых связей Трампа с Россией, арестовали 4 ноября на территории США. Ему предъявили обвинения в связи с дачей ложных показаний ФБР. По данным Минюста США, с июня по ноябрь 2017 года аналитик пять раз передал неверные сведения. Фигурант отказался признавать свою вину.