Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
23:16, 14 октября 2022Экономика

Молочный союз России оценил последствия ухода Danone

Глава Молочного союза Маницкая: Danone сменит собственника после решения об уходе из РФ

Фото: Vincent Isore/ Globallookpress.com

Глава Молочного союза России Людмила Маницкая в беседе с газетой «Взгляд» оценила последствия ухода компании Danone из страны.

По ее словам, это событие было ожидаемым и закономерным. Теперь французское предприятие сменит собственника и руководство, а мощности продолжат производство продукции.

Маницкая пояснила, что таким образом поступили другие интернациональные компании, например Valio и Tetra Pak, они сохранили производственные процессы и рабочие места под российской юрисдикцией.

«Таким образом (сменой собственника и руководства) продолжается и укрепляется курс на национальное развитие промышленности в изменившихся условиях, о котором неоднократно говорил Молочный союз России», — указала она.
Маницкая добавила, что с уходом Danone не предвидится дефицита или иных потрясений на молочном рынке.

Французское предприятие объявило об уходе утром 14 октября. В компании решили уступить контроль над бизнесом и заявили, что считают его лучшим для обеспечения долгосрочной непрерывной работы для своих сотрудников, потребителей и партнеров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Рахмон при Путине призвал не относиться к Центральной Азии как к бывшему СССР
Суд США отказался от одного обвинения против россиянина по делу о связях Трампа
В Подмосковье врачи приняли роды у женщины с редкой аномалией плода
В «Синергии» выявили продававших справки для отсрочки от мобилизации сотрудников
Стало известно о сработавшей в Херсоне системе ПВО
Молочный союз России оценил последствия ухода Danone
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
МВФ спрогнозировал рост инфляции в странах Европы
МВФ предсказал последствия прекращения поставок российского газа в Европу
Раскрыты подробности о потолке цен на российскую нефть
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.