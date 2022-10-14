Молочный союз России оценил последствия ухода Danone
Глава Молочного союза России Людмила Маницкая в беседе с газетой «Взгляд» оценила последствия ухода компании Danone из страны.
По ее словам, это событие было ожидаемым и закономерным. Теперь французское предприятие сменит собственника и руководство, а мощности продолжат производство продукции.
Маницкая пояснила, что таким образом поступили другие интернациональные компании, например Valio и Tetra Pak, они сохранили производственные процессы и рабочие места под российской юрисдикцией.
«Таким образом (сменой собственника и руководства) продолжается и укрепляется курс на национальное развитие промышленности в изменившихся условиях, о котором неоднократно говорил Молочный союз России», — указала она.
Маницкая добавила, что с уходом Danone не предвидится дефицита или иных потрясений на молочном рынке.
Французское предприятие объявило об уходе утром 14 октября. В компании решили уступить контроль над бизнесом и заявили, что считают его лучшим для обеспечения долгосрочной непрерывной работы для своих сотрудников, потребителей и партнеров.