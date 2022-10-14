Мужчина заподозрил джинна в краже золота на миллионы рублей

NDTV: в Индии бизнесмен заподозрил джинна в краже золота

Житель индийского города Мумбаи, бизнесмен Абдулкадер Шаббир Гходхавала, заподозрил джинна в краже золотых украшений, которые стали пропадать у него из дома. Об этом сообщает NDTV.

Индиец обратился в полицию только спустя несколько месяцев, когда, помимо золота, исчезла крупная сумма денег. «Джинны не крадут наличные», — заявил мужчина. К тому моменту общая стоимость похищенного превысила четыре миллиона рупий (более трех миллионов рублей).

Сотрудникам правоохранительных органов хватило одного дня, чтобы вычислить виновника. Как выяснилось, и золото, и деньги воровала 12-летняя племянница бизнесмена. Девочка рассказала, что ей помогали двоюродный брат и двое его друзей. Некоторые из украденных предметов удалось разыскать и вернуть.

Пока девочка не понесла никакого наказания. В полиции сообщили, что направят отчет о произошедшем в Совет ювенальной юстиции, как только установят, какую роль ребенок играл в совершенном преступлении.

Ранее сообщалось, что доктор в индийском штате Уттар-Прадеш отдал мошенникам более семи миллионов рупий (5,4 миллиона рублей) за «лампу Аладдина», которая оказалась фальшивой. Он рассказал, что его уговорил мужчина, который выдавал себя за оккультиста.