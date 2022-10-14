Российский боец снялся с поединка против американца в UFC

Российский боец UFC Мовсар Евлоев снялся с поединка против Брайса Митчелла из-за травмы

Российский боец смешанного стиля (ММА) Мовсар Евлоев снялся с поединка против американца Брайса Митчелла на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает MMA Fighting.

Евлоев получил травму и не сможет выйти в октагон. Характер повреждения не уточняется. На данный момент организаторы ищут Митчеллу нового соперника.

Поединок Евлоева и Митчелла должен был возглавить турнир UFC Fight Night 214 5 ноября в Лас-Вегасе (США). Российский боец провел в UFC шесть боев и ни разу не проиграл. В активе Митчелла восемь поединков в промоушене, семь побед и одно поражение.

12 октября бывший чемпион UFC Фрэнк Мир высказался об отношении к спортсменам со стороны владельцев промоушена. «Это почти рабство. Ты можешь 18 месяцев сидеть без боев, и тебе даже не разрешат выступать в другой организации. То есть ты не сможешь зарабатывать деньги, кормить жену и детей», — описал ситуацию Мир, подчеркнув, что это неправильно.