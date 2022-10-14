Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Автомобилист
Сегодня
17:00 (Мск)
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Куньлунь Ред Стар
Сегодня
19:30 (Мск)
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ростов
Сегодня
19:30 (Мск)
Урал
Россия - Премьер-Лига|13-й тур
Брентфорд
Сегодня
22:00 (Мск)
Брайтон энд Хоув Альбион
Англия - Премьер-лига|11-й тур
Райо Вальекано
Сегодня
22:00 (Мск)
Хетафе
Испания - Примера|9-й тур
Страсбург
Сегодня
22:00 (Мск)
Лилль
Франция - Лига 1|11-й тур
12:11, 14 октября 2022Спорт

Российский боец снялся с поединка против американца в UFC

Российский боец UFC Мовсар Евлоев снялся с поединка против Брайса Митчелла из-за травмы

Фото: Chris Unger / Zuffa LLC / Getty Images

Российский боец смешанного стиля (ММА) Мовсар Евлоев снялся с поединка против американца Брайса Митчелла на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает MMA Fighting.

Евлоев получил травму и не сможет выйти в октагон. Характер повреждения не уточняется. На данный момент организаторы ищут Митчеллу нового соперника.

Поединок Евлоева и Митчелла должен был возглавить турнир UFC Fight Night 214 5 ноября в Лас-Вегасе (США). Российский боец провел в UFC шесть боев и ни разу не проиграл. В активе Митчелла восемь поединков в промоушене, семь побед и одно поражение.

12 октября бывший чемпион UFC Фрэнк Мир высказался об отношении к спортсменам со стороны владельцев промоушена. «Это почти рабство. Ты можешь 18 месяцев сидеть без боев, и тебе даже не разрешат выступать в другой организации. То есть ты не сможешь зарабатывать деньги, кормить жену и детей», — описал ситуацию Мир, подчеркнув, что это неправильно.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
В ЛНР заявили о планах наступления ВСУ на запорожском и лиманском направлениях
Житель Подмосковья неделю проходил со смертельно опасной травмой бедра
Врач перечислила простые способы укрепить иммунитет осенью
В Мариуполе сообщили о неудачной попытке атаки ВСУ
Опрос показал разочарование британцев политикой Лиз Трасс
iPhone 14 Plus провалился в продаже
В Белоруссии опровергли введение в стране режима КТО
Эрдоган объявил о создании газового хаба в Турции в кратчайшие сроки
Историк рассказал о связи гитлеровцев и бандеровцев
В МИД высказались о ядерных учениях НАТО близ России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.