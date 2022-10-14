Стали известны подробности снятия российского бойца с поединка в UFC

Российский боец UFC Евлоев снялся с поединка в UFC из-за операции в связи с травмой колена

Российский боец смешанного стиля (ММА) Мовсар Евлоев снялся с поединка на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) по медицинским показаниям. Подробности ТАСС сообщил менеджер спортсмена Саят Абдрахманов.

Абдрахманов рассказал, что Евлоев получил травму колена. Он отметил, что в связи с этим спортсмену потребуется операция.

О снятии 28-летнего россиянина с боя стало известно ранее 14 октября. Поединок Евлоева и американца Брайса Митчелла должен был возглавить турнир UFC Fight Night 214 5 ноября в Лас-Вегасе.

Российский боец провел в UFC шесть боев и ни разу не проиграл. В активе 28-летнего Митчелла восемь поединков в промоушене, в которых он одержал семь побед и потерпел одно поражение.