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05:56, 14 октября 2022Интернет и СМИ

Зеленского заметили в футболке с затоптанным советским космонавтом

«НеМалахов» заметил президента Зеленского в футболке с затоптанным советским космонавтом
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Авторы анонимного Telegram-канала «НеМалахов» заметили, что президент Украины Владимир Зеленский оделся в футболку с призывом «переходить на темную сторону».

На опубликованных снимках видно, Зеленский одет в футболку зеленого цвета, на которой изображены «украинские космодесантники», топчущие советского космонавта, с надписью на английском языке Come to the dark side («Переходи на темную сторону»).

«Ну и как вам такие звездные войны?», — задались вопросом авторы канала.

Ранее «НеМалахов» уличил президента Украины Владимира Зеленского в ношении женских кроссовок.

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Марина Совина
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