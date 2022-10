Зеленского заметили в футболке с затоптанным советским космонавтом

«НеМалахов» заметил президента Зеленского в футболке с затоптанным советским космонавтом

Авторы анонимного Telegram-канала «НеМалахов» заметили, что президент Украины Владимир Зеленский оделся в футболку с призывом «переходить на темную сторону».

На опубликованных снимках видно, Зеленский одет в футболку зеленого цвета, на которой изображены «украинские космодесантники», топчущие советского космонавта, с надписью на английском языке Come to the dark side («Переходи на темную сторону»).

«Ну и как вам такие звездные войны?», — задались вопросом авторы канала.

Ранее «НеМалахов» уличил президента Украины Владимира Зеленского в ношении женских кроссовок.