Россия поможет Киргизии и Таджикистану договориться о границах

Путин: Россия поднимет карты с Киргизией и Таджикистаном для решения проблем по границам

Москва поможет Киргизии и Таджикистану договориться о решении приграничных проблем. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Мы поднимем эти документы, поднимем эти карты, посмотрим и вместе с коллегами потом поищем решения», — сказал политик.

Он также добавил, что стороны договорились передать Москве соответствующие документы и их видение решения конфликта. По его словам, Россия в свою очередь задействует необходимые документы, находящиеся в распоряжении.

Ранее стало известно, что лидер Таджикистана Эмомали Рахмон не стал пожимать руку главе Киргизии Садыру Жапарову. Отмечается, что это случилось после обострения конфликта между двумя государствами 14 сентября, когда на общей границе произошло боестолкновение.