Нурмагомедов оценил уровень MMA в мире

Российский боец Хабиб Нурмагомедов заявил, что индустрия MMA терпит упадок

Российский боец Хабиб Нурмагомедов оценил уровень смешанных единоборств (MMA) в мире. Об этом он порассуждал в интервью YouTube-каналу UFC Russia.

Нурмагомедов заявил, что современные единоборства терпят упадок. «Стагнирует ли сейчас индустрия ММА? Может, это так кажется из‑за того, что у меня в какой‑то мере погас огонь. Но мне кажется, что да — ММА чуть‑чуть подсели», — поделился он. Спортсмен отметил, что сильный пиар и звездные бойцы помогут смешанным единоборствам вернуться на прежний уровень.

Ранее Нурмагомедов рассказал, что хочет вновь увидеть чемпионский пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) на родине — в Дагестане. Он подчеркнул, что не станет возобновлять спортивную карьеру, но ждет побед от соотечественника Ислама Махачева. «Ислам должен забрать чемпионский пояс. В конце следующего года он это сделает», — предположил бывший боец.

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. Он трижды защитил титул, после чего завершил карьеру. Спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках по правилам MMA.