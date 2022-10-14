Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Автомобилист
1:1
Перерыв
live
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Куньлунь Ред Стар
Сегодня
19:30 (Мск)
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ростов
Сегодня
19:30 (Мск)
Урал
Россия - Премьер-Лига|13-й тур
Брентфорд
Сегодня
22:00 (Мск)
Брайтон энд Хоув Альбион
Англия - Премьер-лига|11-й тур
Райо Вальекано
Сегодня
22:00 (Мск)
Хетафе
Испания - Примера|9-й тур
Страсбург
Сегодня
22:00 (Мск)
Лилль
Франция - Лига 1|11-й тур
17:31, 14 октября 2022Спорт

Нурмагомедов оценил уровень MMA в мире

Российский боец Хабиб Нурмагомедов заявил, что индустрия MMA терпит упадок

Кадр: UFC Russia / YouTube

Российский боец Хабиб Нурмагомедов оценил уровень смешанных единоборств (MMA) в мире. Об этом он порассуждал в интервью YouTube-каналу UFC Russia.

Нурмагомедов заявил, что современные единоборства терпят упадок. «Стагнирует ли сейчас индустрия ММА? Может, это так кажется из‑за того, что у меня в какой‑то мере погас огонь. Но мне кажется, что да — ММА чуть‑чуть подсели», — поделился он. Спортсмен отметил, что сильный пиар и звездные бойцы помогут смешанным единоборствам вернуться на прежний уровень.

Ранее Нурмагомедов рассказал, что хочет вновь увидеть чемпионский пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) на родине — в Дагестане. Он подчеркнул, что не станет возобновлять спортивную карьеру, но ждет побед от соотечественника Ислама Махачева. «Ислам должен забрать чемпионский пояс. В конце следующего года он это сделает», — предположил бывший боец.

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. Он трижды защитил титул, после чего завершил карьеру. Спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках по правилам MMA.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Путин назвал сроки завершения частичной мобилизации
В США предложили купить бывший дом солиста Maroon 5
В США назвали условие изменения позиции по Украине
Овечкин на старте сезона показал худшую результативность в карьере в НХЛ
В офисе Зеленского заявили о «золотом оружейном дожде» на Украине
Скарлетт Йоханссон рассказала об опыте сексуальной объективации в кино
Раскрыта стоимость вторичных квартир в Москве
Голландскую принцессу заперли во дворце из-за угроз мафии
Путин объяснил действия российской армии на Украине
Александр Васильев раскрыл секреты экономии на одежде
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.