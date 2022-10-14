Лукашенко заявил о нежелании Запада слушать Путина

Глава Белоруссии заявил, что Запад не хочет слушать лидера РФ Путина по вопросу Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад не хочет слушать российского лидера Владимира Путина по вопросу Украины. Его слова передает близкий к пресс-службе президента Telegram-канал «Пул первого».

«И должен вам сказать, в отличие от вас, западников, президент Путин не единожды предлагал варианты [решения украинского конфликта]. Просто его, видимо, не хотят слушать и слышать в настоящий момент, а надо бы», — сказал он.

На западные заявления о том, что российский глава якобы «не одерживает победу» на Украине, Лукашенко ответил: «В этой войне и вы (Запад — прим. «Ленты.ру») не одерживаете победу». По его словам, на украинской территории против России воюют фактически 50 стран. Белорусский президент призвал искать пути выхода из создавшейся ситуации, которые неоднократно предлагал Путин.

Ранее Лукашенко отметил, что бесперспективность развития вопроса по Украине является настолько очевидной, что это признают даже ряд стран-участниц НАТО. Также, как он утверждает, Россия может успешно провести специальную военную операцию и без применения ядерного оружия массового поражения.